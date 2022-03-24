За допомогою "Дії" можна отримати допомогу через безробіття: як влаштований сервіс

Українці, які втратили роботу, мають зареєструватися на сайті або в додатку "Дія", щоб потім отримати матеріальну допомогу.

Кабмін України ухвалив постанову, згідно з якою реєстрація безробітних, а також нарахування допомоги через безробіття буде здійснюватися за допомогою порталу "Дія", мобільного додатку "Дія" та електронних сервісів Державної служби зайнятості. Про це повідомило Мінекономіки України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Відомство інформувало про те, що громадяни України, які залишилися без роботи через воєнні дії РФ на території країни, можуть отримати допомогу через безробіття. Для цього необхідно зареєструватись на порталі держпослуг "Дія" або через додаток "Дія". Якщо у вас немає програми, тоді можете використовувати для реєстрації електронні послуги служби зайнятості — dcz.gov.ua.

Мінекономіки гарантує, що безробітні українці, які стали на облік, гарантовано отримають виплати через безробіття.

"В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів здійснюватиметься АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему My Transfer", — зазначено в повідомленні.

Видання economy.24tv.ua раніше повідомляло, як саме розраховується матеріальна допомога через безробіття. Розмір допомоги визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу (страховий стаж – термін, протягом якого працівник (або роботодавець) робив відрахування до Пенсійного фонду):

страховий стаж до 2 років – 50% до середньої заробітної плати;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років – 70%.

Державна служба зайнятості готова допомогти знайти роботу громадянам. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб знайти роботу, ви можете звернутися до центрів зайнятості, що працюють у тилу, або до наступних сервісів, рекомендованих Мінцифри:

UАJobNow. Допомога у працевлаштуванні під час війни. В Україні, Європі та дистанційно. Тільки оплачувана робота.

JOB for Russian. Telegram-канал з вакансіями в Україні та у всьому світі.

Робота під час війни. Telegram-канал вакансій Jooble. Тут можна оперативно знайти роботу в Україні, щодня з'являються добірки вакансій для різних міст.

Раніше ми повідомляли про те, що через "Дію" можна залишити заявку на отримання одноразової матдопомоги в розмірі 6500 грн у межах "єПідтримки". Гроші переводять на рахунки українців (ФОП усіх груп та співробітників, за яких сплачували ЄСВ), які мешкають в областях, де ведуться активні бої. Гроші нараховуються протягом 10 днів з моменту подання заявки.