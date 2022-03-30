Украинцы, оставшиеся без жилья в ходе войны, могут сообщить об этом через "Дія"

Государство будет фиксировать убытки, нанесенные российскими войсками, собирая достоверную информацию от граждан, чьи дома пострадали от бомбежек и обстрелов.

Многие украинцы остались без частных домов и квартир в ходе военных действий. Государство будет фиксировать всю поврежденную недвижимость и просит граждан помочь в этом. Если вы лишились дома или квартиры, вы можете зафиксировать материальные убытки при помощи сервиса "Дія". Об этом Минцифры написало в своем телеграм-канале.

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Ведомство сообщило, что граждане страны могут оставить соответствующую заявку о разрушениях:

частных домов (усадебные, дачные и садовые),

квартир,

других жилых помещений, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома.

Как подать заявку в Дія

Откройте приложение Дія — Услуги — Поврежденное имущество.

Заполните форму, указав всю необходимую информацию.

"Подать заявление может только собственник жилья. Для заполнения формы понадобятся данные об объекте, фото и видео повреждений и ваши контакты", — говорится в сообщении.

После оформления заявки вам пришлют уведомление о начале процедуры оценки и компенсации, которые определены правительством.

Услуга осуществляется Минцифры при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Ранее мы сообщали о том, что при помощи приложения "Дія" можно получить доступ к новостям, даже если военные РФ глушат сигнал. Пользователи могут активировать одну из новых функций — Дія.TV или Дія.Радио.

Писали также, что зарегистрировавшись через приложение или портал "Дія", можно получить пособие по безработице, если вы лишились работы из-за боевых действий в вашем регионе.