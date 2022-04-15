Відновлено на 90%: Федоров розповів, коли в "Дію" повернуться права та техпаспорти (відео)

Популярні послуги програми повернуться найближчими днями, проте Мінцифри потрібно вирішити ще деякі питання.

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Під час війни Росії з Україною з додатку "Дія" зникли цифрові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телеканалу "1+1" пояснив ситуацію та розповів, коли документи знову з'являться в сервісі.

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Він пояснив, що від початку російського вторгнення уряд України відключив багато електронних реєстрів, серед яких і база даних МВС. Таких заходів вжили через велику кількість людей на блокпостах і "оперативні дії". Нині системи відновлено на 90%.

"Найближчими днями запрацює реєстр посвідчень водіїв. Це свідома, скажімо так, дія, але незабаром всі питання будуть вирішені. Незабаром з'являться і посвідчення водія, і технічний паспорт на авто, і можна буде шерити посвідчення водія", — заявив Михайло Федоров.

Міністр додав, що ще кілька днів водіям краще мати при собі фізичні копії прав і техпаспортів, хоча інші документи вже доступні в "Дії", включаючи паспорти та податкові номери. Він нагадав, що в додатку автоматично генерується "єДокумент", який під час війни замінює посвідчення особи.

Раніше в ДП "Дія" повідомили, що водійські права та техпаспорти вимкнули в додатку на невизначений час задля безпеки даних. Українцям, які втратили документи через бойові дії, запропонували відновити їх у сервісному центрі МВС.

Експерт із інформаційної безпеки "EY Україна" Михайло Чайкін вважає, що державні органи порушили інформаційну безпеку громадян, позбавивши їх доступу до цифрових копій документів. Через це люди, які залишилися без фізичних оригіналів, можуть потрапити в небезпечну ситуацію.

До цього Михайло Федоров розповів, що російські хакери розкрадають 70% фінансування від ФСБ. Вони запевняли кураторів у спецслужбах, що отримали доступ до українських порталів, однак після початку вторгнення не змогли завдати істотних збитків інформаційній інфраструктурі.