Восстановлены на 90%: Федоров рассказал, когда в "Дію" вернутся права и техпаспорта (видео)

Популярные услуги приложения вернутся в ближайшие дни, однако Минцифры нужно решить еще некоторые вопросы.

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Во время войны России с Украиной из приложения "Дія" исчезли цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "1+1" объяснил ситуацию и рассказал, когда документы снова появятся в сервисе.

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Он объяснил, что с самого начала российского вторжения правительство Украины отключило многие электронные реестры, среди которых и база данных МВД. Такие меры приняли из-за большого количества людей на блокпостах и "оперативных действий". В настоящее время системы восстановлены на 90%.

"В ближайшие дни заработает реестр водительских удостоверений. Это сознательное, скажем так, действие, но вскоре все вопросы будут решены. Скоро появятся и водительское удостоверение, и технический паспорт на авто, и можно будет шерить водительские удостоверения", — заявил Михаил Федоров.

Министр добавил, что еще несколько дней водителям лучше иметь при себе физические копии прав и техпаспортов, хотя другие документы уже доступны в "Дії", включая паспорта и налоговые номера. Он напомнил, что в приложении автоматически генерируется "єДокумент", который во время войны заменяет удостоверение личности.

Ранее в ГП "Дія" сообщили, что водительские права и техпаспорта отключили в приложении на неопределенное время ради безопасности данных. Украинцам, утратившим документы из-за боевых действий, предложили восстановить их в сервисном центре МВД.

Эксперт по информационной безопасности "EY Україна" Михаил Чайкин считает, что государственные органы нарушили информационную безопасность граждан, лишив их доступа к цифровым копиям документов. Из-за этого люди, оставшиеся без физических оригиналов, могут попасть в опасную ситуацию.

До этого Михаил Федоров рассказал, что российские хакеры разворовывают 70% финансирования от ФСБ. Они уверяли кураторов в спецслужбах, что получили доступ к украинским порталам, однако после начала вторжения не смогли нанести существенный ущерб информационной инфраструктуре.