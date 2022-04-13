Казенные деньги. Российские хакеры воруют 70% финансирования от ФСБ (видео)

Война вскрыла коррупцию в рядах кибер-преступников, которые работают на спецслужбы РФ, считает вице-премьер Михаил Федоров.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире программы "БАЦМАН" рассказал о коррупции внутри хакерских группировок, работающих под патронатом Кремля. По его словам, эти группировки финансируются ФСБ, однако 70% средств разворовывается.

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[ + – ] О коррупции в рядах российских хакеров (смотреть с 24:10)

Федоров рассказал, что хакеры, которые осуществляли атаки на правительственные сайты Украины, отчитывались перед ФСБ в том, что украинские порталы, якобы, у них "в руках". Однако фактически, это всего лишь голословные заявления, отметил Федоров, и из-за этого внутри этих группировок может начаться "передел".

"По факту оказалось все наоборот. И когда наше кибер-сообщество ложит сайт Кремля и ФСБ, а они у нас сайт какой-то ОТГ атаковали. Вот у них, я думаю, внутренние разборки и произошли", — рассказал министр.

По его словам, российские хакеры заявляют о невероятных кибератаках на сайт МИД, выкладывая фотографии, находящиеся в общем доступе. Но на самом деле, из-за коррупции в рядах кибер-преступников, атаки на украинские информационные ресурсы не дают должного эффекта.

"Я не представляю, сколько денег они за это взяли у своих кураторов. Поэтому, на самом деле, эта война вскрыла у них внутри много коррупции, и теперь оказалось что все по-другому", — сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали областную компанию, поставляющую электроэнергию в один из регионов Украины. Как сообщил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора, программу удалось вовремя обезвредить, однако на тот момент часть инфраструктуры уже была поражена "вирусом".

Компания "Укртелеком" 28 марта подверглась двухэтапной хакерской атаке. Злоумышленники попытались взять под контроль интернет-сеть и для этого пробовали изменить пароли от аккаунтов сотрудников, файерволов и оборудования.