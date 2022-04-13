Казенні гроші. Російські хакери викрадають 70% фінансування від ФСБ (відео)

Війна розкрила корупцію в лавах кіберзлочинців, які працюють на спецслужби РФ, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі програми "Бацман" розповів про корупцію всередині хакерських угруповань, які працюють під патронатом Кремля. За його словами, ці угруповання фінансує ФСБ, проте 70% коштів розкрадають.

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[ + – ] Про корупцію в лавах російських хакерів (дивитися з 24:10)

Федоров розповів, що хакери, які здійснювали атаки на урядові сайти України, звітували перед ФСБ у тому, що українські портали нібито в них "в руках". Проте фактично, це лише голослівні заяви, зазначив Федоров, і через це всередині цих угруповань може початися "переділ".

"Фактично виявилося все навпаки. І коли наша кіберспільнота кладе сайт Кремля та ФСБ, а вони в нас сайт якоїсь ОТГ атакували. Ось у них, я думаю, внутрішні розборки й почалися", — розповів міністр.

За його словами, російські хакери заявляють про неймовірні кібератаки на сайт МЗС, викладаючи фотографії, що є в загальному доступі. Але насправді через корупцію в лавах кіберзлочинців атаки на українські інформаційні ресурси не дають належного ефекту.

"Я не уявляю, скільки грошей вони за це взяли у своїх кураторів. Тому насправді ця війна розкрила в них усередині багато корупції, і тепер виявилося, що все по-іншому", — повідомив Федоров.

Раніше повідомляли, що російські хакери атакували обласну компанію, що постачає електроенергію в один із регіонів України. Як повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Віктор Жора, програму вдалося вчасно знешкодити, проте на той момент частину інфраструктури вже вразив "вірус".

Компанія "Укртелеком" 28 березня зазнала двоетапної хакерської атаки. Зловмисники спробували взяти під контроль інтернет-мережу і для цього намагалися змінити паролі від облікових записів співробітників, фаєрволів та обладнання.