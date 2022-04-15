В "Дію" вернули автомобильные права и техпаспорта: как подтянуть документы

МВД Украины запустило Единый госреестр транспортных средств. Документы для водителей появятся автоматически после авторизации в приложении "Дія".

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Водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей теперь доступны в приложении "Дія". Об этом написал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Мы восстановили эту возможность. В начале полномасштабного вторжения России в Украину мы выключили некоторые реестры для безопасности. Поэтому цифровые документы и услуги были временно недоступны в "Дії", – отметил министр.

Единый госреестр транспортных средств МВД Украины, по данным Федорова, снова работает. Права и техпаспорт подтянутся автоматически после авторизации в приложении.

Глава Минцифры говорил, что правительство Украины отключило многие электронные реестры, в том числе и базу данных МВД из-за большого количества людей на блокпостах и "оперативных действий".

По мнению эксперта по информбезопасности аудиторской компании "Ernst & Young Україна" Михаила Чайкина, госорганы нарушили информационную безопасность украинцев, лишив их доступа к цифровым копиям документов.

Украинцы могут зафиксировать повреждения домов и квартир в сервисе "Дія". Для этого надо открыть приложение, зайти в "Услуги", выбрать пункт "Поврежденное имущество" и заполнить всю нужную информацию.

Фокус уже писал, что через "Дію", можно получить пособие по безработице, если человек потерял работу из-за войны.