Як переселенцям отримати 2000 гривень допомоги: інструкція від Мінцифри (відео)

Виплати переселенцям можна оформити як онлайн за допомогою програми "Дія", так і звернувшись до одного з Центрів надання адміністративних послуг. Проте уряд має кілька вимог до одержувачів.

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Уряд України почав виплачувати матеріальну допомогу переселенцям, які покинули свої будинки через вторгнення Росії. Фокус наводить докладну інструкцію від Міністерства цифрової трансформації, як українцям отримати гроші від держави.

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Оформити соціальну допомогу під час війни допомагає новий сервіс під назвою "єДопомога", він представлений у додатку "Дія" та на окремому сайті. На головній сторінці необхідно вибрати пункт "Грошова допомога від держави", а потім вибрати розділ "Як отримати допомогу для ВПО" (тимчасово переміщених осіб). Там зазначається, що виплати можуть отримати лише переселенці, які зараз перебувають на території України: по 2000 грн на кожну дорослу та по 3000 — на дитину.

Інструкція для отримання допомоги переселенцям у 2022 році онлайн:

Оновити та увійти в програму "Дія";

У розділі послуг надіслати заявку на отримання статусу ВПО;

Натиснути кнопку "Хочу отримувати допомогу";

Вибрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів (оформити її за потреби).

Інструкція для отримання допомоги переселенцям у 2022 році офлайн:

Звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органу соцзахисту населення або місцевої влади;

Заздалегідь зібрати документи для набуття статусу ВПО (варто перевірити точний список для конкретного ЦНАП);

Надати співробітнику Центру документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Якщо в паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання в одному з відповідних регіонів, візьміть із собою будь-який документ, який підтверджує його: військовий квиток, трудову книжку, право власності на майно тощо.

Інструкція для отримання допомоги на дитину:

Оновити та авторизуватись у додатку "Дія";

У розділі "Послуги" вибрати "Отримати статус ВПО";

Вкажіть свою актуальну адресу;

Підтвердити своє місцезнаходження за допомогою геолокації;

Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, додати її вручну;

Натиснути кнопку "Хочу отримувати допомогу".

Вибрати картку "єПідтримка", куди відправлять гроші.

Допомога призначена українцям, де проводилися або продовжуються бойові дії, наводимо повний список:

Київ

Київська область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

"Потрібно оновити програму, і послуга вже буде на вашому смартфоні, за кілька кліків зможете її отримати", — прокоментував глава Мінцифри Михайло Федоров в ефірі телеканалу "1+1". — "Система автоматично перевіряє всі необхідні дані, все підтягує, і після цього можна надіслати в один клік заявку на фінансову допомогу".

Міністр додав, що міністерство соціальної політики опрацьовує отримані заявки протягом доби. Українські переселенці отримуватимуть на початку кожного місяця гроші за минулий.

Сервіс "єДопомога" передбачає два основні напрямки: виплати від держави та допомогу від волонтерських організацій (як отримання, так і надання такої). Головна сторінка сайту пропонує вибрати одну з двох основних опцій та натиснути на відповідну кнопку.

У розділі соціальної допомоги розміщено таку інформацію для громадян:

Як отримати статус тимчасово переміщеної особи (ВПО);

Як отримати виплати для ВПО;

Як повідомити про пошкоджене майно;

як підприємцю отримати компенсацію за працевлаштування ВПО;

Як отримати допомогу мешканцям тимчасово окупованих територій;

Як отримати допомогу мешканцям звільнених територій України та тим, хто евакуювався (у розробці);

Як отримати пенсію чи субсидію на банківську картку;

Як отримати міжнародну допомогу (у розробці).

Мінцифри обіцяє незабаром запустити нову послугу для допомоги жителям нещодавно звільнених територій України, а також тим, хто залишив їх. Як зазначається на сайті, всі українці, які евакуюватимуться, зможуть швидко отримати грошову допомогу в "Укрзалізниці".

Основну необхідну інформацію з цих питань розміщено на одній сторінці. Усі категорії перераховані в "шапці", і натискання на назву переносить користувача до потрібного блоку нижче. Якщо скролити сторінку вручну, то завжди можна скористатися кнопкою "Навігація" у верхньому правому куті, яка виводить поверх тексту вікно з переліком всіх категорій. У кожному блоці містяться вимоги та докладна інструкція, як оформити послугу онлайн або офлайн, якщо є така можливість. У деяких випадках текстовий опис доповнюється офіційним відео та картою.

Раніше Кабмін надав інструкцію, як отримати компенсацію за розміщення у себе переселенців. В уряді вирішили виплачувати гостинним українцям по 450 грн. компенсації на оплату комунальних послуг.