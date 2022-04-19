UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Премьер-министр Польши посетил модульный городок для переселенцев во Львове (фото)

1516
Львов, модульный дом, модульный городок во Львове, переселенцы, переселенцы во Львове
Фото: Роман Балук | Матеуш Моравецкий (посредине) посетил модульный городок во Львове

По словам мэра города Андрея Садового, в модульных домах уже проживают 250 бежавших от войны украинцев.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, приехавший с визитом в Украину, посмотрел, как в модульном городке во Львове обустроились переселенцы, приехавшие на запад страны из регионы, где продолжаются боевые действия. Об этом в своем telegram-канале рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Как уточнил мэр, в модульных домах уже зарегистрировано 250 внутренне перемещенных лиц. "Благодарю правительство Польши и министра [развития громад и территорий Украины] Алексея Чернышова за сотрудничество и помощь тем, кто ради спасения жизни были вынуждены оставить свой дом", — написал Садовый.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, модульный городок, модульный городок во Львове, переселенцы львов
Матеуш Моравецкий пообщался с переселенцами в модульном городке

По словам Матеуша Моравецкого, общей целью польской и украинской сторон было строительство городка в очень сжатые сроки, чтобы у людей была возможность селиться там как можно быстрее. "Сейчас тут, в частности, размещаются родители с детьми, приехавшие из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов", — цитирует премьера пресс-служба Львовского городского совета.

Как Андрей Садовый сообщал ранее, модульные дома Львову подарило правительство Польши.

модульный городок во Львове, модульный дом, переселенцы
модульный дом во львове, модульный городок, переселенцы во Львове
Фото: Роман Балук
модульный городок во Львове, модульный дом, переселенцы
модульный дом во львове, модульный городок, переселенцы во Львове

На сегодняшний день в Львове обустраивается три модульных городка, всего они должны принять около тысячи переселенцев.

модульный городок во Львове, модульный дом, переселенцы во Львове
модульный городок, модульный дом, переселенцы львов
модульный городок, модульный дом, переселенцы львов
модульный городок во Львове, модульный дом, переселенцы во Львове
модульный городок, модульный дом, переселенцы львов
модульный городок, модульный дом, переселенцы львов

Напомним, что модульные дома также направили из Закарпатья в Ирпень. Однако проживать в таких сооружениях местные жители смогут лишь определенный период.