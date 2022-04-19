Премьер-министр Польши посетил модульный городок для переселенцев во Львове (фото)

По словам мэра города Андрея Садового, в модульных домах уже проживают 250 бежавших от войны украинцев.

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Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, приехавший с визитом в Украину, посмотрел, как в модульном городке во Львове обустроились переселенцы, приехавшие на запад страны из регионы, где продолжаются боевые действия. Об этом в своем telegram-канале рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Как уточнил мэр, в модульных домах уже зарегистрировано 250 внутренне перемещенных лиц. "Благодарю правительство Польши и министра [развития громад и территорий Украины] Алексея Чернышова за сотрудничество и помощь тем, кто ради спасения жизни были вынуждены оставить свой дом", — написал Садовый.

[ + – ] Матеуш Моравецкий пообщался с переселенцами в модульном городке

По словам Матеуша Моравецкого, общей целью польской и украинской сторон было строительство городка в очень сжатые сроки, чтобы у людей была возможность селиться там как можно быстрее. "Сейчас тут, в частности, размещаются родители с детьми, приехавшие из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов", — цитирует премьера пресс-служба Львовского городского совета.

Как Андрей Садовый сообщал ранее, модульные дома Львову подарило правительство Польши.

Фото: Роман Балук

На сегодняшний день в Львове обустраивается три модульных городка, всего они должны принять около тысячи переселенцев.

Напомним, что модульные дома также направили из Закарпатья в Ирпень. Однако проживать в таких сооружениях местные жители смогут лишь определенный период.