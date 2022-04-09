"Монтируются в считанные минуты": в Ирпень из Закарпатья отправили модульные дома (фото)

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, проживать в сооружениях люди смогут только определенный период. Груз должен прибыть в город 10 апреля.

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В освобожденном городе Ирпень Киевской области завершился первый этап разминирования территории. Туда направили из Закарпатской области модульные дома, которые будут сооружать для местных жителей. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в Facebook.

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"Получили сигнал завершения первого этапа разминирования Ирпеня: в населенном пункте зачистили места ведения активных боевых действий, покинутые боевые позиции и улицы. И сразу дал указание направить подготовленный груз с модульными домами", — написал он.

По словам главы администрации, было принято решение не оставлять модульные дома на территории Закарпатской области, а транспортировать их в другие регионы Украины, где они нужнее. Груз должен прибыть в город уже 10 апреля, после чего начнется монтаж.

Как работают модульные дома

Модульные сооружения могут обеспечить временное проживание в любых условиях. Эти дома монтируются в считанные минуты, они могут быстро и легко перемещаться, а также имеют все необходимые элементы для размещения людей на определенный период.

[ + – ] Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита [ + – ] Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита [ + – ] Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Микита

Напомним, 7 апреля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе строят городок из модульных домов для украинских переселенцев. В общей сложности планируют соорудить 88 объектов, рассчитанных для 350 человек.

Ранее, 5 апреля стало известно, что США передали в Украину 18 модульных домов. Их будут сооружать в Буче, Гостомеле, Ирпене и других городах, пострадавших от войны. Люди, которые остались без дома, смогут временно разместится в них.