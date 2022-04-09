"Монтуються за лічені хвилини": в Ірпінь із Закарпаття відправили модульні будинки (фото)

За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, проживати у спорудах люди зможуть лише певний період. Вантаж має прибути до міста 10 квітня.

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У звільненому місті Ірпінь на Київщині завершився перший етап розмінування території. Туди направили із Закарпатської області модульні будинки, які споруджуватимуть для місцевих мешканців. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Facebook.

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"Отримали сигнал про завершення першого етапу розмінування Ірпеня: в населеному пункті зачистили місця ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці. Тож одразу дав вказівку направити підготовлений вантаж з модульними будинками. ", — написав він.

За словами голови адміністрації, було ухвалено рішення не залишати модульні будинки на території Закарпатської області, а транспортувати їх до інших регіонів України, де вони потрібніші. Вантаж має прибути до міста вже 10 квітня, після чого розпочнеться монтаж.

Як працюють модульні будинки

Модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання у будь-яких умовах. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, вони можуть швидко та легко переміщатися, а також мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.

[ + – ] Фото: голова Закарпатської ОВ Віктор Микита [ + – ] Фото: голова Закарпатської ОВ Віктор Микита [ + – ] Фото: голова Закарпатської ОВ Віктор Микита

Нагадаємо, 7 квітня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті будують містечко із модульних будинків для українських переселенців. Загалом планують спорудити 88 об'єктів, розрахованих для 350 осіб.

Раніше 5 квітня стало відомо, що США передали в Україну 18 модульних будинків. Їх будуватимуть у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах, що постраждали від війни. Люди, які залишилися без дому, зможуть тимчасово розміститись у них.