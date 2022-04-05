У Бучі, Ірпені та Гостомелі з'являться модульні будинки зі США (фото)

За словами ексгубернатора Нью-Йорка Джорджа Патака, такі будинки використовували в США після природних катастроф. Тоді без даху над головою були десятки тисяч людей.

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Жителі постраждалих міст через війну Росії проти України можуть отримати нове житло. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

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За словами чиновника, колишній губернатор американського штату Нью-Йорк Джордж Патакі, перебуваючи з робочим візитом у Закарпатській області, зробив подарунок українцям, які постраждали від війни. Він привіз модульні будинки, які можна швидко зібрати і поселити туди людей на певний період часу.

Патакі зазначив, що такі будинки використовувалися в США після природних катастроф, коли десятки тисяч людей залишалися без даху над головою.

"З огляду на це, разом із заступником керівника Офісу Глави держави Ігорем Жовквою ми запропонували американським колегам розглянути можливість постачання та компактного розташування містечок із модульних будинків у регіонах, звільнених сьогодні ЗС України від окупанта, і де люди залишилися без даху над головою через бомбардування.

Це дозволить постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відновлювати та ремонтувати своє пошкоджене житло", — йдеться у повідомленні Віктора Микити.

[ + – ] США поставить українцям модульні будинки Фото: Сторінка голови Закарпатської ОДА у Facebook

[ + – ] США поставить українцям модульні будинки Фото: Сторінка голови Закарпатської ОДА у Facebook

Пізніше чиновник зазначив, що вдалося досягти домовленості щодо постачання 18 модульних будинків в Україну. Вони будуть направлені до Бучі, Гостомеля та інших постраждалих від війни міст Київської області.

Також голова Закарпатської ОДА зазначив, що Патакі запропонував створити на Закарпатті спільний фонд допомоги українцям, куди могли б надсилати свої пожертвування всі небайдужі до біди українського народу громадяни США.

Раніше Фокус повідомляв, що радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що події у Бучі ще рано називати геноцидом українського народу. Як аргументацію своєї заяви, він зазначив, що американська влада не побачила доказів того, що в передмісті Києва українців убивали за національною ознакою.