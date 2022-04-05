В Буче, Ирпене и Гостомеле появятся модульные дома из США (фото)

По словам экс-губернатора Нью-Йорка Джорджа Патаки, такие дома использовали в США после природных катастроф. Тогда без крыши над головой были десятки тысяч людей.

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Жители пострадавших городов в следствие войны России против Украины могут получить новое жилье. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита.

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По словам чиновника, бывший губернатор американского штата Нью-Йорк Джордж Патаки, находясь с рабочим визитом в Закарпатской области, сделал подарок украинцам, пострадавшим от войны. Он привез модульные дома, которые можно быстро собрать и поселить туда людей на определенный период времени.

Патаки отметил, что такие дома использовались в США после природных катастроф, когда десятки тысяч людей оставались без крыши над головой.

"Учитывая это, вместе с заместителем руководителя Офиса Главы государства Игорем Жовквой мы предложили американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в регионах, освобожденных сегодня ВС Украины от оккупанта, и где люди остались без крова из-за бомбежки.

Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье", — говорится в сообщении Виктора Микиты.

[ + – ] США поставит украинцам модульные дома Фото: Страница главы Закарпатской ОГА в Facebook

[ + – ] США поставит украинцам модульные дома Фото: Страница главы Закарпатской ОГА в Facebook

Позже чиновник отметил, что удалось достигнуть договоренности о поставке 18 модульных домов в Украину. Они будут направлены в Бучу, Гостомель и другие пострадавшие от войны города Киевской области.

Также глава Закарпатской ОГА отметил, что Патаки предложил создать в Закарпатье общий фонд помощи украинцам, куда могли бы отправлять свои пожертвования все неравнодушные к беде украинского народа граждане США.

Ранее Фокус сообщал, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что события в Буче еще рано называть геноцидом украинского народа. В качестве аргументации своего заявления, он отметил, что американские власти не увидели доказательств того, что в пригороде Киева украинцев убивали по национальному признаку.