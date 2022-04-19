Прем'єр-міністр Польщі відвідав модульне містечко для переселенців у Львові (фото)

За словами мера міста Андрія Садового, у модульних будинках уже проживають 250 українців, які втекли від війни.

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Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який приїхав із візитом в Україну, подивився, як у модульному містечку у Львові облаштувались переселенці, які приїхали на захід країни з регіонів, де продовжуються бойові дії. Про це у своєму telegram-каналі розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Як уточнив мер, у модульних будинках уже зареєстровано 250 внутрішньо переміщених осіб. "Дякую уряду Польщі та міністру [розвитку громад і територій України] Олексію Чернишову за співпрацю та допомогу тим, хто заради порятунку життя були змушені залишити свій будинок", — написав Садовий.

[ + – ] Матеуш Моравецький поспілкувався з переселенцями в модульному містечку

За словами Матеуша Моравецького, загальною метою польської та української сторін було будівництво містечка в дуже стислі терміни, щоб люди мали можливість селитися там якнайшвидше. "Зараз тут зокрема розміщуються батьки з дітьми, які приїхали з Маріуполя, Бучі, Донецька й інших міст", — цитує прем'єра пресслужба Львівської міської ради.

Як Андрій Садовий повідомляв раніше, модульні будинки Львову подарував уряд Польщі.

Фото: Роман Балук

Зараз у Львові облаштовують три модульні містечка, всього вони мають прийняти близько тисячі переселенців.

Нагадаємо, що модульні будинки також направили із Закарпаття в Ірпінь. Проте мешкати в таких спорудах місцеві жителі зможуть лише певний період.