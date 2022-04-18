ЗС РФ обстріляли Львів ракетами: перші подробиці (відео)

Збройні сили Росії п'ять разів ударили ракетами по цивільній інфраструктурі міста, над містом піднімаються клуби чорного диму.

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Російські загарбники вранці 18 квітня вдарили ракетами по Львову. Про це повідомив у Telegram мер міста Андрій Садовий.

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"П'ять прицільних ракетних ударів. Відповідні служби вже виїхали на місце. З'ясовуємо докладнішу інформацію", — зазначив градоначальник.

У Telegram-каналах з'явилося відео моменту прильоту ракети.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пізніше уточнив, що армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Львова.

"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право" вбивати українців", — зазначив Подоляк.

Кілька ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, пасажири та працівники залізниці не постраждали, зазначив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишев.

"І команда вокзалу, і команди потягових бригад спрацювали чітко. Рух потягів по Львову відновлено, будуть незначні затримки потягів", — зауважив він.

[ + – ] Ракети влучили в залізничні об'єкти Львова

Відомо, що зранку в місті звучала сирена повітряної тривоги.

Голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький закликав містян не залишати укриття, не знімати наслідки ударів на фото та відео. Глава ОВА спочатку повідомив про чотири ракетні удари.

Робота залізничного вокзалу та громадського транспорту Львова

"Укрзалізниця" після ракетної атаки зазначила у Telegram, що на Львівському залізничному вокзалі ситуація контрольована, пасажирів розмістили у безпечні укриття. Висадку та посадку на потяги відновили після сигналу тривоги.

Потяги, які доїжджають до Львова, зупинили на в'їзді до міста до відбою тривоги.

Місцева міськрада попередила про зміну роботи громадського транспорту такими маршрутами:

Маршрут 47а на мікрорайон Рясне поїде через Брюховичі;

Маршрут 10, 16, 32 скорочено йде до перехрестя Городоцька — Кульпарківська;

Маршрут 51 — через вулицю Антоновича та Героїв УПА;

Зупинено маршрути 6а, 11, 17 та тролейбусний маршрут 32.

Російські військові під час повномасштабної війни кілька разів били по Львову ракетами. Винищувач армії РФ 29 березня випустив у напрямку Львова дві ракети типу "Х" з Білорусі, але ЗСУ збили снаряди.

Ракети окупантів 26 березня влучили в нафтобазу, того дня постраждали п'ятеро людей. 18 березня агресори атакували місто з акваторії Чорного моря. По авіаремонтному заводу у Львові випустили 6 крилатих ракет Х-555.

Фокус раніше писав про встановлення у Львові модульних будинків для українських біженців, містечко розраховане на проживання 350 осіб.