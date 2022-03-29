Повітряні війська збили дві ракети, випущені військами РФ у Львові

Російський винищувач атакував західний регіон України з території Білорусі.

Російський винищувач випустив у напрямку Львова дві ракети типу "Х" з території Білорусі, проте Повітряним силам Збройних Сил України вдалося збити ці снаряди. Про це у вівторок, 29 березня, повідомляє пресслужба Повітряного командування "Захід" у своєму Facebook.

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За словами українських військових, інцидент стався наприкінці доби 28 березня. Випущені ЗС держави-агресора ракети було знищено бійцями зенітних ракетних військ після того, як їх виявили радіотехнічні війська України.

Крім цього, українські військові знищили два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 18 березня російські війська випустили з акваторії Чорного моря по авіаремонтному заводу у Львові 6 крилатих ракет Х-555, чотири з них досягли мети. Відомо, що у 2015 році армія держави-агресора застосовувала такі ракети у Сирії. Дальність їхнього польоту становить майже 2 тис. кілометрів, швидкість від 720 до 830 кілометрів на годину.

Ще одного удару по Львову було завдано 26 березня — тоді ракети влучили в нафтобазу. У результаті постраждали п'ятеро людей.

Раніше мер Львова Андрій Садовий дав інтерв'ю Фокусу щодо загрози ударів військ РФ по місту.