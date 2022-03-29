Воздушные войска сбили две ракеты, выпущенные войсками РФ по Львову

Российский истребитель атаковал западный регион Украины с территории Беларуси.

Российский истребитель выпустил в направлении Львова две ракеты типа "Х" с территории Беларуси, однако Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить эти снаряды. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Запад" в своем Facebook.

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По словам украинских военных, инцидент произошел в конце суток 28 марта. Выпущенные ВС государства-агрессора ракеты были уничтожены бойцами зенитных ракетных войск после того, как их обнаружили радиотехнические войска Украины.

Помимо этого украинские военные уничтожили два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Напомним, 18 марта российские войска выпустили с акватории Черного моря по авиаремонтному заводу во Львове 6 крылатых ракет Х-555, четыре из них достигли цели. Известно, что в 2015 году армия государства-агрессора применяла такие ракеты в Сирии. Дальность их полета составляет почти 2 тыс. километров, скорость от 720 до 830 километров в час.

Еще один удар по Львову был нанесен 26 марта — тогда ракеты попали в нефтебазу. В результате пострадали пять человек.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый дал интервью Фокусу по поводу угрозы ударов войск РФ по городу.