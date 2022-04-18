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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ обстреляли Львов ракетами: первые подробности (видео)

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Фото: Скриншот | Захватчики ударили по гражданской инфраструктуре Львова

Вооруженные силы России пять раз ударили ракетами по гражданской инфраструктуре города, над Львовом поднимаются клубы черного дыма.

Российские захватчики утром 18 апреля ударили ракетами по Львову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

"Пять прицельных ракетных ударов. Соответствующие службы уже выехали на место. Выясняем более подробную информацию", – отметил градоначальник.

В Telegram-каналах появилось видео момента прилета ракеты.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк позже уточнил, что армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре Львова.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве" убивать украинцев", – отметил Подоляк.

Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, отметил глава "Укрзализныци" Александр Камышев.

"И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов", – заметил он.

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Ракеты попали в железнодорожные объекты Львова

Известно, что с утра в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призывал горожан не покидать укрытия, не снимать последствия ударов на фото и видео. Глава ОВА изначально сообщил о четырех ракетных ударах.

Работа ж/д вокзала и общественного транспорта Львова

"Укрзализныця" после ракетной атаки отметила в Telegram, что на Львовском железнодорожном вокзале ситуация контролируемая, пассажиров разместили в безопасные укрытия. Высадку и посадку на поезда возобновили после сигнала тревоги.

Поезда, которые доезжают до Львова, остановили на въезде в город до отбоя тревоги.

Местный горсовет предупредил об изменении работы общественного транспорта по таким маршрутам:

  • Маршрут 47а на микрорайон Рясне поедет через Брюховичи;
  • Маршрут 10, 16, 32 сокращенно идет до перекрестка Городоцкая — Кульпарковская;
  • Маршрут 51 – через улицу Антоновича и Героев УПА;
  • Остановлены маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.

Российские военные за время полномасштабной войны несколько раз били по Львову ракетами. Истребитель армии РФ 29 марта выпустил в направлении Львова две ракеты типа "Х" с Беларуси, но ВСУ сбили снаряды.

Ракеты оккупантов 26 марта попали в нефтебазу, в тот день пострадали пять человек. 18 марта агрессоры атаковали город с акватории Черного моря. По авиаремонтному заводу во Львове выпустили 6 крылатых ракет Х-555.

Фокус ранее писал об установке во Львове модульных домов для украинских беженцев, городок рассчитан на проживание 350 человек.