ВС РФ обстреляли Львов ракетами: первые подробности (видео)

Вооруженные силы России пять раз ударили ракетами по гражданской инфраструктуре города, над Львовом поднимаются клубы черного дыма.

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Российские захватчики утром 18 апреля ударили ракетами по Львову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

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"Пять прицельных ракетных ударов. Соответствующие службы уже выехали на место. Выясняем более подробную информацию", – отметил градоначальник.

В Telegram-каналах появилось видео момента прилета ракеты.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк позже уточнил, что армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре Львова.

"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве" убивать украинцев", – отметил Подоляк.

Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами, пассажиры и работники железной дороги не пострадали, отметил глава "Укрзализныци" Александр Камышев.

"И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов", – заметил он.

[ + – ] Ракеты попали в железнодорожные объекты Львова

Известно, что с утра в городе звучала сирена воздушной тревоги.

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призывал горожан не покидать укрытия, не снимать последствия ударов на фото и видео. Глава ОВА изначально сообщил о четырех ракетных ударах.

Работа ж/д вокзала и общественного транспорта Львова

"Укрзализныця" после ракетной атаки отметила в Telegram, что на Львовском железнодорожном вокзале ситуация контролируемая, пассажиров разместили в безопасные укрытия. Высадку и посадку на поезда возобновили после сигнала тревоги.

Поезда, которые доезжают до Львова, остановили на въезде в город до отбоя тревоги.

Местный горсовет предупредил об изменении работы общественного транспорта по таким маршрутам:

Маршрут 47а на микрорайон Рясне поедет через Брюховичи;

Маршрут 10, 16, 32 сокращенно идет до перекрестка Городоцкая — Кульпарковская;

Маршрут 51 – через улицу Антоновича и Героев УПА;

Остановлены маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.

Российские военные за время полномасштабной войны несколько раз били по Львову ракетами. Истребитель армии РФ 29 марта выпустил в направлении Львова две ракеты типа "Х" с Беларуси, но ВСУ сбили снаряды.

Ракеты оккупантов 26 марта попали в нефтебазу, в тот день пострадали пять человек. 18 марта агрессоры атаковали город с акватории Черного моря. По авиаремонтному заводу во Львове выпустили 6 крылатых ракет Х-555.

Фокус ранее писал об установке во Львове модульных домов для украинских беженцев, городок рассчитан на проживание 350 человек.