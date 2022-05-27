Во Львове задержали корректировщика ракетного удара по городу

Предоставленные предателем координаты россияне использовали для атаки 18 апреля, во время которой погибли мирные жители.

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Львовянину, который корректировал ракетный удар россиян по своему городу, сообщили о подозрении в государственной измене, заявили в Офисе генерального прокурора. Следствие установило, что с апреля подозреваемый стал сотрудничать с оккупантами. Через мессенджер Telegram он отправлял им информацию о военных объектах и объектах критической инфраструктуры, расположенных на территории Львова.

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"Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что сейчас подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве проводит СБУ.

Напомним, утром 18 апреля россияне нанесли по Львову серию прицельных ракетных ударов. Городские власти сообщили тогда, что было три попадания по складским помещениям, которые на данный момент не использовались военными, и одно — по станции техобслуживания автомобилей. Всего во время ракетного обстрела погибло семь человек, четверо из них — на СТО, еще 11 получили травмы.

Российские оккупанты регулярно обстреливают ракетами Львовскую область. Ранним утром 15 мая они нанесли удар по военному объекту в Яворовском районе, недалеко от польской границы: туда прилетело четыре ракеты.