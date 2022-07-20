Полиция задержала коллаборанта, который призывал нанести ракетный удар по Одессе (видео)

Поклонник "русского мира" из Одессы в российских пабликах призывал ударить по родному городу, подобно тому, как российские военные нанесли удар по Виннице.

Сотрудники Нацполиции Одесской области задержали местного коллаборанта, который в соцсетях неоднократно призывал нанести по Одессе ракетный удар. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства в Одесской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Отмечается, что мужчина в российских пабликах призывал государство-агрессора к активным боевым действиям в Одессе.

"Правоохранители установили, что поклонник "русского мира" неоднократно отправлял в чаты РФ месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетный удар, подобный тем, от которых содрогнулась Винница", — говорится в сообщении.

Оперативники пришли к злоумышленнику по адресу проживания и произвели обыск, в ходе которого были обнаружены компьютерная техника и смартфон, содержащие доказательства коллаборационной деятельности.

В рамках досудебного расследования, согласно ч.1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена) правоохранители задержали подозреваемого, а также изъяли всю технику для дальнейшей экспертизы.

"Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу", — сообщили в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что согласно заявлению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, власти готовятся закрыть Николаев на въезд и выезд, чтобы определить и задержать коллаборантов, которые за деньги осуществляют наводки вражеской артиллерии.

По словам Кима, город закроют на несколько дней через неделю или две — после того, как закончится сборка урожая. На эти меры власти решились после того, как были получены 18 писем, сообщающих о вероятной деятельности коллаборантов.