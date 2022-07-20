Для отлова коллаборантов: Ким рассказал, когда закроют Николаев для въезда и выезда (видео)

За сутки местные власти получили 18 писем относительно вероятной деятельности коллаборантов и предателей в городе. Сейчас их обрабатывают и проверяют информацию.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Николаев будет закрыт для въезда и выезда на некоторое время. Планируют это сделать через неделю или две — после того, как закончится сборка урожая. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Telegram.

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По его словам, областной центр будет закрыт на день или два. Таким образом местные власти хотят отловить пособников россиян.

"Об этом вместе с военными мы сообщим заранее, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", — сказал Ким.

Виталий Ким рассказал, что за сутки власти получили 18 писем относительно вероятной деятельности коллаборантов и предателей в городе. Сейчас их обрабатывают и проверяют информацию.

Напомним, 19 июля Виталий Ким сообщил, что в ближайшее время Николаев закроют на несколько дней. Он объяснил это тем, что город планируют "зачистить" от пособников россиян, которые корректируют вражеский огонь.

Город регулярно обстреливает российская армия. 17 июля в оперативном командовании "Юг" рассказали, что оккупанты используют необычные снаряды для РСЗО, которые обладают дополнительным максимально разрушительным действием.

12 июля город подвергся мощным ракетным атакам, а очевидцы насчитали около 20 взрывает.