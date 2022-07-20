Для вилову колаборантів: Кім розповів, коли закриють Миколаїв для в'їзду та виїзду (відео)

За добу місцева влада отримала 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників у місті. Наразі їх обробляють та перевіряють інформацію.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв закриють для в'їзду та виїзду на деякий час. Планують це зробити за тиждень чи два — після того, як закінчиться збирання врожаю. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Telegram.

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За його словами, обласний центр закриють на день чи два. Так місцева влада хоче відловити посібників росіян.

"Про це разом із військовими ми повідомимо заздалегідь, щоб люди могли закупити їжу, воду та спланували свої дії. І відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", — сказав Кім.

Віталій Кім розповів, що за добу влада отримала 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників у місті. Наразі їх обробляють та перевіряють інформацію.

Нагадаємо, 19 липня Віталій Кім повідомив, що найближчим часом Миколаїв закриють на кілька днів. Він пояснив це тим, що місто планують "зачистити" від посібників росіян, котрі коригують ворожий вогонь.

Місто регулярно обстрілює російська армія. 17 липня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти використовують незвичайні снаряди для РСЗВ, які мають додаткову максимально руйнівну дію.

12 липня місто зазнало потужних ракетних атак, а очевидці нарахували близько 20 вибухів.