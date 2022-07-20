"Исчезли люди, которые не вылезали из ТВ": Данилов анонсировал "громкие новости" из контрразведки

По словам секретаря CНБО, речь идет о лицах, чьи заявления можно было часто слышать по телевидению, которые были активны в соцсетях, но после 24 февраля куда-то пропали.

Секретарь CНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в скором времени появятся "громкие новости", связанные с результатами расследований украинской контрразведки. Данилов предложил обратить внимание на тех, кто исчез с экранов ТВ после 24 февраля. Об этом сообщает Украинское радио.

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Он объяснил, что может только поблагодарить сотрудников контрразведки Украины, которая провела блестящую работу после 24 февраля.

Благодаря усилиям сотрудников силового ведомства удалось нейтрализовать многих граждан, которые должны были начать действовать с началом острой фазы войны 24 февраля.

По словам Данилова, дело не только в задержании соратника Путина Виктора Медведчука, однако сейчас не представляется возможным рассказать все подробности, связанные с работой контрразведки.

"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание на то, что исчезли некоторые люди, которые не вылезали из телевидения <…> Они куда-то исчезли, и никто не знает, где они", — объяснил Данилов, добавив, что речь о людях, чьи заявления можно было часто слышать по радио или ТВ и которые вели активную деятельность в социальных сетях, но после масштабного вторжения войск РФ 24 февраля куда-то пропали.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский уволил глав областных управлений СБУ за "неудовлетворительную работу". В кадровом составе силового ведомства проводятся массовые чистки. Решается вопрос об увольнении 28 лиц. Уже остался без должности замглавы Владимир Горбенко и руководители СБУ в Днепропетровской и Сумской областях.

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