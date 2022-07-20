"Чтобы не успели убежать": Рабиновичу и Мураеву объявят подозрения в госизмене, – Гончаренко
Накануне секретарь СНБО Алексей Данилова анонсировал "громкие новости" о влиятельных лицах в Украине.
Бывшему народному депутату Евгению Мураеву и депутату запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в ближайшем времени объявят подозрения в госизмене. Об этом у себя в Telegram-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.
"По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу", – в частности, рассказал он.
Как уточнил Гончаренко, это надо сделать как можно скорее, чтобы подозреваемые не смогли убежать.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал "громкие новости", связанные с результатами расследований украинской контрразведки.
"Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание на то, что исчезли некоторые люди, которые не вылезали из телевидения <…> Они куда-то исчезли, и никто не знает, где они", – прокомментировал Данилов.
Как стало известно 17 июля, партия ОПЗЖ, сооснователем которой является Вадим Рабинович, обжаловала решение суда о своем запрете. Жалобу партии должен рассмотреть Кассационный административный суд.
Напомним, что в июне суд также запретил партию Евгения Мураева "Наши" по иску Министерства юстиции Украины.