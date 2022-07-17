Партия ОПЗЖ обжаловала решение суда о своем запрете

Жалобу партии рассмотрит Кассационный административный суд. Глава Минюста Малюська указал, что власти настроены оптимистично касательно грядущего вердикта.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) подала апелляцию на решение Восьмого аппеляционного административного суда о своем запрете. Об этом в воскресенье, 17 июля, в своем телеграм-канале сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Совгири, ОПЗЖ обжаловала решение суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с конфискацией всего имущества в пользу государства.

Представитель парламента в Конституционном суде отметила, что, согласно украинскому законодательству, апелляции в этой категории рассматривает Кассационный административный суд Верховного суда (КАС ВС) в течение 1 месяца после открытия апелляционного производства. После того, как КАС ВС вынесет решение, оно станет окончательным и дальнейшему обжалованию подлежать не будет.

В свою очередь министр юстиции Украины Денис Малюська в ходе всеукраинского телемарафона 17 июля сообщил, что украинские власти "настроены оптимистично" касательно грядущего решения КАС ВС и рассчитывают "на честное и прозрачное правосудие". При этом глава Минюста добавил, что апелляционные жалобы подали еще несколько партий, чью деятельность после начала полномасштабной войны запретил суд.

Всего, по состоянию на 17 июля, суд запретил 16 партий, которые Минюст считает пророссийскими. Наиболее известны среди них: "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Блок Владимира Сальдо" и Социалистическая партия Украины.

Напомним, недавно Служба безопасности назвала влиятельных российских агентов в Украине, среди которых бывшие члены "Партии регионов" и ОПЗЖ.