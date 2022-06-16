Со второй попытки: в Украине запретили "Партию Шария"

Суд постановил, что все имущество партии должно быть передано государству. А сам блогер утверждает, что не согласен с решением "рогулистского Львовского суда".

Восьмой апелляционный суд Львова 16 июня запретил "Партию Шария", сообщает движение "Чесно", отмечая, что пророссийскую партию Минюсту удалось запретить лишь со второй попытки. Первую попытку предприняли в 2021 году, когда СБУ обратилась в Окружной административный суд Киева с соответствующим требованием. По решению Львовского суда, имущество партии должно перейти государству.

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Аналитик по партийным финансам "Чесно" Игорь Фещенко подчеркнул, что судебное решение еще можно обжаловать в Верховном Суде.

"О доводах Министерства юстиции и СБУ по поводу запрета партии нам ничего не известно — журналистов не допустили на заседание, — сообщил он. — О запрете партии мы узнали со слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения".

По словам Фещенко, представительница Минюста сообщила, что представители партии могли присутствовать на судебном заседании дистанционно — по видеосвязи, но они не воспользовались этой возможностью.

Вскоре было опубликовано официальное сообщение Восьмого апелляционного административного суда, в котором подтвердилась эта информация.

Как на запрет партии отреагировал Анатолий Шарий

На известие о запрете партии блогер отреагировал постом в "Телеграме". Он утверждает, что детали судебного решения ему неизвестны, так как адвокату партии отказали в участии в суде.

"Очень рад, что ничтожество, плясавшее за пять копеек на свадьбах, не сумело запретить партию никоим образом, ни по одному закону, как только перенеся рассмотрение в рогулистический Львовский суд с судьями, вылезшими из схрона и не читавшими законов вовсе", — заявил Анатолий Шарий, отметив, что не признает "этот вонючий суд с его решениями".

Жена блогера также разразилась гневной тирадой по поводу судебного решения. Не подбирая слов, она прошлась по судьям, президенту и жителям Западной Украины. "Мы вас с вашей арийской хуторской политикой вертели на одном месте", — заявила Ольга Шарий, которая является главой партии.

Сколько пророссийских партий уже запретили в Украине

"Партия Шария" стала девятой политической силой, попавшей под запрет в Украине. Накануне, суд запретил партию "Левая оппозиция". 15 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии, которая функционировала с 1991 года.

За несколько последних дней львовский суд запретил также партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "НАШИ" и "Партию справедливости и развития".

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете пророссийских партий на территории страны, которые оправдывают агрессию ВС РФ и отрицают временную оккупацию украинских территорий.