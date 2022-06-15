Суд запретил деятельность Социалистической партии в Украине

В качестве аргументов за запрет СБУ и Минюст приводили заявления экс-нардепа Ильи Кивы, который идеализировал политику президента РФ Владимира Путина и поздравлял его с днем рождения.

Восьмой апелляционный суд Львова запретил на территории Украины деятельность Социалистической партии, которая функционировала с 1991 года. Об этом информирует пресс-служба движения "Чесно".

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По решению суда, все имущество Социалистической партии и ее региональных ячеек передается в пользование государству. Служба безопасности Украины и Министерства юстиции ходайствовали о запрете деятельности политической силы из-за ее пророссийской риторики.

В частности, в качестве аргументов сторона обвинения приводила заявления трех последних руководителей Социалистической партии, среди которых был экс-нардеп Илья Кива. В ходе обсуждения представители СБУ и Минюста вспоминали, как бывший парламентарий поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, а также идеализировал его политику в отношении Украины.

Более того, Служба безопасности считает, что Илья Кива, который с 2019 года не возглавлял Социалистическую партию, имел влияние на политсилу. На момент решения суда главой Соцпартии являлся Виктор Заика, который, в свою очередь, занимает должность директора благотворительного фонда имени экс-нардепа "Освобождение".

СБУ и Минюст в качестве аргументов за запрет предоставляли факты в отношении экс-нардепа Александра Онищенко, который в 2019 году выдвигался на парламентских выборах именно от СПУ.

Стоит отметить, что Социалистическая партия Украины является одной из самых старых политических сил с момента провозглашения независимости. В 1991 году СПУ возглавил Александр Мороз, который занимал должность главы до 2010 года.

СПУ стала седьмой политсилой, деятельность которой была запрещена на территории Украины из-за пророссийской риторики. За неполную неделю Восьмой апелляционный суд Львова запретил следующие партии:

"Оппозиционный блок"

"Социалисты"

"Держава"

"Блок Владимира Сальдо"

"НАШИ"

"Партия справедливости и развития"

[ + – ] Суд запретил в Украине деятельность семи пророссийских партий

Напомним, 14 июня суд Львова запретил деятельность партии "НАШИ", которую возглавляет экс-нардеп Евгений Мураев.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете пророссийских партий на территории страны, которые оправдывают агрессию ВС РФ и отрицают временную оккупацию украинских территорий.