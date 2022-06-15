Суд заборонив діяльність Соціалістичної партії в Україні

Як аргументи за заборону СБУ та Мін'юст наводили заяви екснардепа Іллі Киви, який ідеалізував політику президента РФ Володимира Путіна та вітав його з днем народження.

Восьмий апеляційний суд Львова заборонив на території України діяльність Соціалістичної партії, яка функціонувала з 1991 року. Про це повідомляє пресслужба руху "Чесно".

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За рішенням суду, все майно Соціалістичної партії та її регіональних осередків передається у користування державі. Служба безпеки України та Міністерства юстиції клопотали про заборону діяльності політичної сили через її проросійську риторику.

Зокрема, як аргументи сторона звинувачення наводила заяви трьох останніх керівників Соціалістичної партії, серед яких був екснардеп Ілля Кива. Під час обговорення представники СБУ та Мін'юсту згадували, як колишній парламентарій вітав із днем народження президента РФ Володимира Путіна, а також ідеалізував його політику щодо України.

Щобільше, Служба безпеки вважає, що Ілля Кива, який із 2019 року не очолював Соціалістичну партію, мав вплив на політсилу. На момент рішення суду головою Соцпартії був Віктор Заїка, який зі свого боку обіймає посаду директора благодійного фонду імені екснардепа "Звільнення".

СБУ та Мін'юст як аргументи за заборону надавали факти щодо екснардепа Олександра Онищенка, який у 2019 році висувався на парламентських виборах саме від СПУ.

Варто зазначити, що Соціалістична партія України є однією з найстаріших політичних сил із моменту проголошення незалежності. 1991 року СПУ очолив Олександр Мороз, який обіймав посаду голови до 2010 року.

СПУ стала сьомою політсилою, діяльність якої заборонена на території України через проросійську риторику. За неповний тиждень Восьмий апеляційний суд Львова заборонив такі партії:

"Опозиційний блок"

"Соціалісти"

"Держава"

"Блок Володимира Сальдо"

"НАШІ"

"Партія справедливості та розвитку"

[ + – ] Суд заборонив в Україні діяльність семи проросійських партій

Нагадаємо, 14 червня суд Львова заборонив діяльність партії "НАШІ", яку очолює екснардеп Євген Мураєв.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону проросійських партій на території країни, які виправдовують агресію ЗС РФ та заперечують тимчасову окупацію українських територій.