З другої спроби: в Україні заборонили "Партію Шарію"

Суд постановив, що все майно партії має бути передано державі. А сам блогер стверджує, що не згоден із рішенням "рогулістського Львівського суду".

Восьмий апеляційний суд Львова 16 червня заборонив "Партію Шарія", повідомляє рух "Чесно", наголошуючи, що проросійську партію Мін'юсту вдалося заборонити лише з другої спроби. Першу спробу здійснили в 2021 році, коли СБУ звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з відповідною вимогою. За рішенням Львівського суду майно партії має перейти державі.

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Аналітик із партійних фінансів "Чесно" Ігор Фещенко наголосив, що судове рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

"Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання, — повідомив він. — Про заборону партії ми дізналися зі слів представника суду, який просто вийшов повідомити про результат розгляду".

За словами Фещенка, представниця Мін'юсту повідомила, що представники партії могли бути присутніми на судовому засіданні дистанційно — по відеозв'язку, але вони не скористалися цією можливістю.

Незабаром було опубліковано офіційне повідомлення Восьмого апеляційного адміністративного суду, в якому ця інформація підтвердилася.

Як на заборону партії відреагував Анатолій Шарій

На звістку про заборону партії блогер відреагував дописом у телеграмі. Він стверджує, що деталі судового рішення йому невідомі, оскільки адвокату партії відмовили в участі у суді.

"Дуже радий, що нікчемність, яка танцювала за п'ять копійок на весіллях, не змогла заборонити партію жодним чином, за жодним законом, як тільки перенісши розгляд до рогулістичного Львівського суду із суддями, які вилізли зі схованки і не читали законів зовсім", — заявив Анатолій Шарій, зазначивши, що не визнає "цей смердючий суд із його рішеннями".

Дружина блогера також вибухнула гнівною тирадою щодо судового рішення. Не підбираючи слів, вона пройшлася по суддях, президенту та мешканцях Західної України. "Ми вас із вашою арійською хуторською політикою крутили на одному місці", — заявила Ольга Шарій, яка є головою партії.

Скільки проросійських партій уже заборонили в Україні

Партія Шарія стала дев'ятою політичною силою, яка потрапила під заборону в Україні. Напередодні суд заборонив партію "Ліва опозиція". 15 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Соціалістичної партії, яка функціонувала з 1991 року.

За кілька останніх днів львівський суд заборонив також партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "НАШІ" та "Партію справедливості та розвитку".

У травні президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону проросійських партій на території країни, які виправдовують агресію ЗС РФ та заперечують тимчасову окупацію українських територій.