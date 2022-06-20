Суд запретил деятельность политической партии ОПЗЖ, — Минюст

Все имущество, средства и другие активы партии будут переданы в собственность государства. Таким образом блок ОПЗЖ стал 10-ым в списке запрещенных партий в Украине.

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда 20 июня завершила рассмотрение административного дела о запрете политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ). Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, суд удовлетворил исковые требования и запретил деятельность ОПЗЖ.

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Согласно решению суда, все имущество, средства и другие активы партии будут переданы в собственность государства. Это же касается и ее областных, городских, районных организаций ОПЗЖ, а также первичных организаций и других структурных образований.

Таким образом ОПЗЖ, чья деятельность была запрещена с началов российского вторжения в Украину, стала 10-ой партией в списке запрещенных политических партий, после "Опоблока", партии "Наши", "Партии Шария" и других.

В свою очередь представители ОПЗЖ 16 июня заявили, что предварительное рассмотрение дела о запрете их партии в суде происходит предвзято ввиду "заполитизированности процесса". Политики указали на то, что в суде было аргументировано доказано, что деятельность оппозиционной партии осуществлялась в рамках действующего законодательства. Более того, претензий к ОПЗЖ со стороны правоохранительных и контролирующих органов не было, поэтому никаких правовых оснований для запрета деятельности политсилы нет.

"В ходе судебного заседания не было представлено ни одного доказательства нарушения партией Конституции Украины и законов Украины, а значит, правовых оснований для запрета партии быть не может", — заявили в ОПЗЖ.

Представители партии подчеркнули, что те лица, которые подозреваются в сотрудничестве с врагом, должны нести персональную ответственность согласно украинского законодательства. Исходя из этого, вся партия не может отвечать за их деятельность, заявили в ОПЗЖ.

Напомним, 16 июня Восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария", и все имущество партии будет передано в пользу государства. Сам блогер Анатолий Шарий утверждает, что не согласен с решением "рогулистского Львовского суда".

12 мая парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Украины была официально ликвидирована. По словам нардепа Алексей Гончаренко, партия ОПЗЖ ушла "вслед за хозяйским военным кораблем".