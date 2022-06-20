Суд заборонив діяльність політичної партії ОПЗЖ, — Мін'юст

Усе майно, кошти та інші активи партії передадуть у власність держави. Так блок ОПЗЖ став десятим у списку заборонених партій в Україні.

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду 20 червня завершила розгляд адміністративної справи щодо заборони політичної партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ). Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, суд задовольнив позовні вимоги та заборонив діяльність ОПЗЖ.

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Відповідно до рішення суду, все майно, кошти та інші активи партії передадуть у власність держави. Це ж стосується її обласних, міських, районних організацій ОПЗЖ, а також первинних організацій та інших структурних утворень.

Так ОПЗЖ, чию діяльність заборонили з початку російського вторгнення в Україну, стала десятою партією у списку заборонених політичних партій, після "Опоблоку", партії "Наші", "Партії Шарія" та інших.

Зі свого боку представники ОПЗЖ 16 червня заявили, що попередній розгляд справи про заборону їхньої партії в суді відбувається упереджено через "заполітизованість процесу". Політики вказали, що в суді аргументовано доведено, що діяльність опозиційної партії здійснювалася в межах чинного законодавства. Щобільше, претензій до ОПЗЖ з боку правоохоронних та органів контролю не було, тому жодних правових підстав для заборони діяльності політсили немає.

"Під час судового засідання не представили жодного доказу порушення партією Конституції України та законів України, а отже, правових підстав для заборони партії бути не може", — заявили в ОПЗЖ.

Представники партії наголосили, що ті особи, яких підозрюють у співпраці з ворогом, мають нести персональну відповідальність відповідно до українського законодавства. Виходячи з цього, вся партія не може відповідати за їхню діяльність, заявили в ОПЗЖ.

Нагадаємо, 16 червня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія" і все майно партії передадуть на користь держави. Сам блогер Анатолій Шарій стверджує, що не погоджується з рішенням "рогулістського Львівського суду".

12 травня парламентська фракція "Опозиційна платформа — За життя" у Верховній Раді України офіційно ліквідована. За словами нардепа Олексій Гончаренка, партія ОПЗЖ пішла "слід за господарським військовим кораблем".