Партія ОПЗЖ оскаржила рішення суду про свою заборону

Скаргу партії розглядатиме Касаційний адміністративний суд. Глава Мін'юсту Малюська зазначив, що влада налаштована оптимістично щодо майбутнього вердикту.

Партія "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) подала апеляцію на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду про свою заборону. Про це у неділю, 17 липня, у своєму телеграм-каналі повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

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За словами Совгирі, ОПЗЖ оскаржила рішення суду від 20 червня, згідно з яким партію було заборонено з конфіскацією всього майна на користь держави.

Представниця парламенту в Конституційному суді наголосила, що, згідно з українським законодавством, апеляції у цій категорії розглядає Касаційний адміністративний суд Верховного суду (КАС ВС) протягом 1 місяця після відкриття апеляційного провадження. Після того, як КАС ВС винесе рішення, воно стане остаточним і подальшому оскарженню не підлягатиме.

Зі свого боку міністр юстиції України Денис Малюська під час всеукраїнського телемарафону 17 липня повідомив, що українська влада "налаштована оптимістично" щодо майбутнього рішення КАС ВС і розраховує "на чесне та прозоре правосуддя". При цьому глава Мін'юсту додав, що апеляційні скарги подали ще кілька партій, чию діяльність після початку повномасштабної війни заборонив суд.

Загалом станом на 17 липня суд заборонив 16 партій, які Мін'юст вважає проросійськими. Найбільш відомі серед них: "Опозиційна платформа — За життя", Партія Шарія, "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", Прогресивна соціалістична партія України, Соціалістична партія України, "Блок Володимира Сальдо" та Соціалістична партія України.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки назвала впливових російських агентів в Україні, серед яких колишні члени Партії регіонів та ОПЗЖ.