Зеленский лишил украинского гражданства олигархов: в списке Корбан, Коломойский и Рабинович

Соответствующий указ президента, где указаны Корбан, Коломойский и другие, опубликовал народный депутат Сергей Власенко. Подлинность документа пока не известна.

Президент Владимир Зеленский предположительно лишил украинского гражданства нескольких олигархов. В списке оказались Корбан, Коломойский и Рабинович. Соответствующий указ главы государства в своем Facebook опубликовал народный депутат Сергей Власенко. В настоящее время неизвестно, является ли документ, датированный 18 июля, подлинным. На сайте президента его пока нет. Это может свидетельствовать о том, что решение пока является тайным и не подлежит разглашению.

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В указанном документе указано, что решение касается бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Всего же в списке оказались 10 человек. Кроме вышеуказанных там:

Анас Аль-Салямат;

Игорь Васильковский;

Елена Еремина;

Лариса Кол;

Вячеслав Лим;

Галина Роговенко;

Сеймур Худуев.

Корбан, Коломойский, Рабинович и другие лишаются украинских паспортов в соответствии со статьями 17 и 19 закона "О гражданстве Украины".

Корбан, Коломойский и другие: информация последних дней

Слухи о возможном лишении олигархов гражданства стали распространяться несколько дней назад. Так, уже ранее СМИ сообщали, что Корбан, Коломойский, Рабинович и другие могут остаться без украинских паспортов.

Вчера, 20 июля, "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, в Офисе президента и партии "Слуга народа" также написала, что в Офисе президента обсуждается возможность того, что Корбан, Коломойский в ближайшее время перестанут быть гражданами Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков", – в частности, проинформировало издание. По данным журналистов, Корбан, Коломойский и Рабинович точно оказались в этом списке.

"Зеркало недели", в свою очередь, сообщило, что причиной является наличие у вышеперечисленных лиц гражданства других государств.

В настоящее время ожидается официальное подтверждение информации. Согласно статьи 106 Конституции Украины глава государства имеет право принимать решение как о принятии в гражданство Украины, так и его лишения.

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