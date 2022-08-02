Верховный суд РФ объявил "Азов" террористами

Иск по этому делу еще в мае в Верховный суд передала Генпрокуратура РФ. Заседание по делу несколько раз переносили, пока 2 августа оно не прошло в закрытом режиме.

Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией. Информация об этом сообщило РИА "Новости".

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Известно, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Иск в суд подала Генпрокуратура РФ. Это случилось в маэ 2022 года. Заседания суда дважды переносили по просьбе ведомства.

Согласно решению ВС РФ, теперь деятельность полка "Азов" запрещена на территории России. Организация признана террористической.

Что известно о полке "Азов"

"Азов" сформировали как добровольческий батальон в 2014 году в Мариуполе после начала военной агрессии России на украинском Донбассе.

Впоследствии его переформатирован в полк, который вошел в состав регулярной украинской армии. Теперь "Азов" — это 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украине.

Подразделение принимает участие в боевых действиях войны на востоке Украины, преимущественно в пределах Приазовья, в составе сил ООС. "Азов" освобождал Мариуполь в июне 2014 года, принимал эпизодическое участие в боях под Иловайском, оборонял Мариуполь с конца августа 2014 года, совершал наступление на Широкино в феврале 2015 года.

Во время российского вторжения в Украину 2022 полк участвовал в обороне города Мариуполь и в дальнейшем, героическом удержании комбината "Азовсталь".

В разное время полк возглавляли Андрей Билецкий и Денис Прокопенко.

Россия использует полк "Азов" в своей пропаганде, чтобы обвинить Украину в якобы возрождении неонацизма.

Ранее ми писали, что российские оккупанты готовы передать украинской стороне тела убитых в исправительной колонии в Еленовке бойцов полка "Азов". По словам Дмитрия Лубинца, россияне настаивают, что передача тел может состояться только после окончания расследования.

А 29 июля российские СМИ показали выживших в результате взрыва в Еленовке украинских бойцов. Украинских военных, которые провели несколько месяцев в плену и получили травмы при взрыве в бараке колонии, пропагандисты пытаются убедить в том, что удар нанесли ВСУ.