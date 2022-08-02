Верховний суд РФ оголосив "Азов" терористами

Позов у цій справі ще в травні до Верховного суду передала Генпрокуратура РФ. Засідання в справі кілька разів переносили, доки 2 серпня воно не відбулося в закритому режимі.

Верховний суд Росії визнав полк "Азов" терористичною організацією. Інформація про це повідомила "РІА Новини".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Позов до суду подала Генпрокуратура РФ. Це сталося у травні 2022 року. Засідання суду двічі переносили на прохання відомства.

Згідно з рішенням ЗС РФ, наразі діяльність полку "Азов" заборонена на території Росії. Організацію визнали терористичною.

Що відомо про полк "Азов"

"Азов" сформували як добровольчий батальйон у 2014 році в Маріуполі після початку військової агресії Росії на українському Донбасі.

Згодом його переформатували на полк, який увійшов до складу регулярної української армії. Тепер "Азов" — це 12-а бригада оперативного призначення Національної гвардії України.

Підрозділ бере участь у бойових діях війни на сході України, переважно в межах Приазов'я у складі сил ООС. "Азов" звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь із кінця серпня 2014 року, здійснював наступ на Широкине в лютому 2015 року.

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року полк брав участь в обороні міста Маріуполь і надалі в героїчному утриманні комбінату "Азовсталь".

У різний час полк очолювали Андрій Білецький і Денис Прокопенко.

Росія використовує полк "Азов" у своїй пропаганді, щоб звинуватити Україну в нібито відродженні неонацизму.

Раніше писали, що російські окупанти готові передати українській стороні тіла вбитих у виправній колонії в Оленівці бійців полку "Азов". За словами Дмитра Лубінця, росіяни наполягають, що передача тіл може відбутися лише після розслідування.

А 29 липня російські ЗМІ показали українських бійців, які вижили внаслідок вибуху в Оленівці. Українських військових, які провели кілька місяців у полоні й отримали травми під час вибуху в бараку колонії, пропагандисти намагаються переконати в тому, що удару завдали ЗСУ.