Госдеп США не поддерживает идею признания России страной, спонсирующей терроризм, — Politico

Ведомство опасается ужесточения санкций против Москвы, что может привести к срыву сделок по ядерным материалам и экспорту украинского продовольствия.

Государственный департамент США не разделяет позицию Конгресса о признании России страной, которая спонсирует терроризм. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Журналисты напоминают, что в июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о готовности Конгресса признать Россию страной, спонсирующей терроризм, в случае, если Государственный департамент не внесет РФ в "черный" список. Позже Сенат принял резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена пойти на такой шаг.

Однако, как отмечает Politico, на сегодняшний день законодатели не поддержали, но и не выступили против объявления России страной-спонсором терроризма. Более того, как рассказывают инсайдеры, представители Госдепа передали в Конгресс документы, в которых аргументируют нежелание департамента вносить РФ в "черный" список.

"Госдеп опасается, что включение России в список государств-спонсоров терроризма поставит под угрозу хрупкую сделку, позволяющую зерновым судам покидать украинские порты. На достижение этой договоренности ушли месяцы. Более того, на страну, включенную в черный список террористов — позорный знак, которым награждены только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран, — распространяются общие санкции, означающие, что США, по сути, отрезают американцев от участия в деловых операциях в этих странах. Это включает в себя различные субъекты частного сектора, необходимые для поддержания судоходной сделки, и влияет на другие ключевые экономические отношения, которые США поддерживают — например, по ядерным материалам", — говорится в материале Politico.

Чиновники, выступающие за внесение России в "черный" список, утверждают, что подобное решение не приведет к ужесточению санкций и срыву договоренностей по поставкам продовольствия. Собеседники также рассчитывают, что администрация президента Джо Байдена поддержит инициативу, благодаря которой законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма будет вынесен на голосование.

Напомним, в начале августа американские СМИ сообщали о давлении Сената США на Джо Байдена в вопросе признания России страной, которая спонсирует терроризм.

Также сообщалось, что конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала политику главы ОП Андрея Ермака, потребовала признать Россию страной-спонсором терроризма.