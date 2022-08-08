Сенат США давит на Байдена, стремясь признать Россию спонсором терроризма, — CNN

Законодатели будут настаивать на принятии Конгрессом соответствующего законопроекта, даже если Белый дом не поддержит эту инициативу.

Сенаторы США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена с целью признать Россию государством, которая спонсирует терроризм. Об этом демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм заявили в эфире CNN.

По словам сенаторов, они призывают Белый дом признать Россию страной, спонсирующей терроризм, в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину и убийство мирных граждан. Более того, как отмечают Блюменталь и Грэм, они будут настаивать на принятии Конгрессом соответствующего законопроекта, даже если администрация Джо Байдена не поддержит их инициативу.

"Я надеюсь, что президент решит занять эту позицию добровольно, и он не снял ее с повестки дня по вопросу о государственном терроризме", — подчеркнул в эфире CNN сенатор-демократ Блюменталь.

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Его колега по Сенату Грэм добавил, что Конгресс США готов рассмотреть законопроект о признании России страной, которая спонсирует терроризм, а законодатели готовы сотрудничать с администрацией Джо Байдена по этому вопросу.

"Мы готовы это сделать. Я призываю администрацию действовать сейчас", — продолжил представитель Республиканской партии и добавил, что США должны и дальше оказывать военную помощь Украине, чьи военнослужащие отражают полномасштабную агрессию ВС РФ.

CNN отмечает, что за признание стран государствами-спонсорами терроризма также несет ответственность Государственный департамент.

Напомним, в конце июля Сенат США утвердил резолюцию с призывом признать Россию страной, которая спонсирует терроризм, и добавить ее в перечень к Сирии, КНДР, Кубе и Иранской Республики. Принятый документ имеет декларативный характер, однако авторы инициативы рассчитывают, что он сможет усилить давление на администрацию президента Джо Байдена в этом вопросе.

Также сообщалось, что конгрессвумен Виктория Спартц, критиковавшая главу ОП Андрея Ермака, потребовала признать Россию страной-террористом.