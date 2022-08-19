Держдеп США не підтримує ідею визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм, — Politico

Відомство побоюється посилення санкцій проти Москви, що може призвести до зриву операцій з ядерних матеріалів та експорту українського продовольства.

Державний департамент США не поділяє позиції Конгресу про визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Про це пише видання Politico, посилаючись на свої обізнані джерела.

Журналісти нагадують, що в липні спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила про готовність Конгресу визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм, у разі, якщо Державний департамент не внесе РФ до "чорного" списку. Пізніше Сенат ухвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена піти на такий крок.

Однак, як зазначає Politico, на сьогодні законодавці не підтримали, але й не виступили проти оголошення Росії країною-спонсором тероризму. До того ж, як розповідають інсайдери, представники Держдепу передали до Конгресу документи, в яких аргументують небажання департаменту вносити РФ до "чорного" списку.

"Держдеп побоюється, що внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму поставить під загрозу тендітну угоду, що дозволяє зерновим судам залишати українські порти. На досягнення цієї домовленості пішли місяці. Ба більше, на країну, внесену до чорного списку терористів, — ганебний знак, яким нагороджені тільки Північна Корея, Сирія, Куба й Іран — поширюються загальні санкції, що означають, що США, по суті, відрізають американців від участі в ділових операціях у цих країнах, що враховує різні суб'єкти приватного сектору, необхідні для підтримки судноплавної угоди, і впливає на інші ключові економічні відносини, які США підтримують — наприклад, за ядерними матеріалами", — йдеться у матеріалі Politico.

Чиновники, які виступають за внесення Росії до "чорного" списку, стверджують, що подібне рішення не призведе до посилення санкцій і зриву домовленостей щодо постачання продовольства. Співрозмовники також сподіваються, що адміністрація президента Джо Байдена підтримає ініціативу, завдяки якій законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму буде винесений на голосування.

Нагадаємо, на початку серпня американські ЗМІ повідомляли про тиск Сенату США на Джо Байдена у питанні визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм.

Також повідомлялося, що конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала політику голови ОП Андрія Єрмака, вимагала визнати Росію країною-спонсором тероризму.