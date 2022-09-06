Байден проти визнання Росії спонсором тероризму, – Reuters

Попри позицію глави Білого дому, Сенат наполягає на внесенні РФ до списку спонсорів тероризму та анонсує ухвалення відповідного законопроєкту Конгресом США.

Президент США Джо Байден не підтримує ідеї про визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив спеціальний кореспондент агентства Reuters Джефф Мейсон, який висвітлює діяльність Білого дому.

За його словами, Джо Байден повернувся до Вашингтона після робочої поїздки.

На виході з гелікоптера кореспонденти поцікавилися в американського лідера про те, чи варто визнавати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Джо Байден на уточнювальне запитання відповів: "Ні".

Джефф Мейсон інших коментарів президента США у своєму мікроблозі Twitter більше не наводив. Пресслужба Білого дому також не коментувала заяву Джо Байдена про невизнання Росії країною, яка спонсорує тероризм.

[ + – ] Байден не підтримує визнання Росії країною-спонсором тероризму

У серпні в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сенат США тисне на президента Джо Байдена для визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Законодавці підтвердили, що наполягатимуть на ухваленні Конгресом відповідного законопроєкту, навіть якщо Білий дім не підтримає цієї ініціативи.

Згодом видання Politico повідомило, що Державний департамент США не підтримує ідею визнання Росії країною, яка спонсорує тероризм. Дипломатичне відомство, за даними журналістів, побоюється посилення санкцій проти Кремля, оскільки обмеження можуть зірвати угоди щодо ядерних матеріалів та експорту українського продовольства.

Визнати Росію країною, яка спонсорує тероризм, також вимагала конгресвумен українського походження Вікторія Спартц.