"Ваші податки працюють": радник Конгресу США показав американцям розбиту техніку РФ (фото)

Пол Массаро зробив знімок на тлі згорілого російського танка та поділився враженнями від візиту до Львова.

Старший радник Конгресу США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро під час візиту до України відвідав виставку російської техніки, розбитої під час повномасштабної війни. Відповідним фото Массаро поділився у своєму акаунті у Twitter у середу, 31 серпня.

Сьогодні Массаро показав фотографію з виставки розбитої техніки військ РФ, яка, ймовірно, розміщена у Львові.

"(Американці) ваші податки працюють", — підписав знімок радник Конгресу.

Пол Массаро у Львові: що відомо про візит

Учора, 30 серпня, Массаро повідомив, що прибув із візитом до Львова, де, зокрема, зустрівся із мером міста Андрієм Садовим.

[ + – ] Массаро та Садовий

Представник американської влади вже поділився спільними враженнями від поїздки, написавши, що в Україні "відчувається так багато любові" і йому тут влаштували чудовий прийом.

"Україна така гарна!" — заявив Массаро, назвавши країну "землею героїв".

Нагадаємо, раніше радник Конгресу Пол Массаро відреагував на тортури українських військових російськими окупантами, закликавши передавати Збройним Силам України всю зброю, яка дозволить покінчити зі злочинами проти людства.

Також Массаро вимагає від Білого дому дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації, Білорусі та окупованого Криму.