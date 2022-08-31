"Ваши налоги работают": советник Конгресса США показал американцам разбитую технику РФ (фото)

Пол Массаро сделал снимок на фоне сгоревшего российского танка и поделился впечатлениями от визита во Львов.

Старший советник Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро во время визита в Украину посетил выставку российской техники, разбитой в ходе полномасштабной войны. Соответствующим фото Массаро поделился в своем аккаунте в Twitter в среду, 31 августа.

Сегодня Массаро показал фотографию с выставки разбитой техники войск РФ, которая, предположительно, была размещена во Львове.

"(Американцы,) ваши налоги работают", — подписал снимок советник Конгресса.

Пол Массаро во Львове: что известно о визите

Вчера, 30 августа, Массаро сообщил, что прибыл с визитом во Львов, где, в частности, встретился с мэром города Андреем Садовым.

[ + – ] Массаро и Садовый

Представитель американских властей уже поделился общими впечатлениями от поездки, написав, что в Украине "чувствуется так много любви" и ему здесь устроили прекрасный прием.

"Украина такая красивая!" — заявил Массаро, назвав страну "землей героев".

Напомним, ранее советник Конгресса Пол Массаро отреагировал на пытки украинских военных российскими оккупантами, призвав передавать Вооруженным силам Украины все оружие, которе позволит покончить с преступлениями против человечества.

Также Массаро потребовал от Белого дома разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации, Беларуси и оккупированного Крыма.