"Ваши налоги работают": советник Конгресса США показал американцам разбитую технику РФ (фото)
Пол Массаро сделал снимок на фоне сгоревшего российского танка и поделился впечатлениями от визита во Львов.
Старший советник Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро во время визита в Украину посетил выставку российской техники, разбитой в ходе полномасштабной войны. Соответствующим фото Массаро поделился в своем аккаунте в Twitter в среду, 31 августа.
Сегодня Массаро показал фотографию с выставки разбитой техники войск РФ, которая, предположительно, была размещена во Львове.
"(Американцы,) ваши налоги работают", — подписал снимок советник Конгресса.
Пол Массаро во Львове: что известно о визите
Вчера, 30 августа, Массаро сообщил, что прибыл с визитом во Львов, где, в частности, встретился с мэром города Андреем Садовым.
Представитель американских властей уже поделился общими впечатлениями от поездки, написав, что в Украине "чувствуется так много любви" и ему здесь устроили прекрасный прием.
"Украина такая красивая!" — заявил Массаро, назвав страну "землей героев".
Напомним, ранее советник Конгресса Пол Массаро отреагировал на пытки украинских военных российскими оккупантами, призвав передавать Вооруженным силам Украины все оружие, которе позволит покончить с преступлениями против человечества.
Также Массаро потребовал от Белого дома разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации, Беларуси и оккупированного Крыма.