Перемога України: ПАРЄ схвалила резолюцію, назвавши Росію "терористичним режимом"

Серед найголовніших пунктів резолюції — надання Україні систем ППО, виключення РФ з Ради безпеки ООН і засудження анексії українських територій.

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час осінньої сесії у Страсбурзі ухвалила резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", в якій РФ названа "терористичним режимом". Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Резолюцію було ухвалено одноголосно — за неї проголосували 99 депутатів, присутніх у залі, один з яких утримався. Так ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, що визнала чинний режим у Росії терористичним.

У документі йдеться, що російська агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама собою, як порушення міжнародного права і як головна загроза міжнародному миру та безпеці.

"Уся Україна та весь цивілізований світ схвалюють такі рішення. Вони допоможуть наблизити притягнення винних до відповідальності, збережуть життя невинних людей, поставлять РФ на своє місце у невигаданій і неспотвореній історії світу!" — написав Лубінець.

Ключові пункти резолюції

У межах схвалення резолюції Парламентська асамблея звернулася до держав-учасниць Ради Європи із закликом:

надати Україні системи ППО;

надати фінансову підтримку для відновлення України;

однозначно засудити проведення псевдореферендумів у чотирьох областях України;

засудити спробу анексії Росією територій Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей, оскільки це є порушенням міжнародного права та становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці;

прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України;

виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН;

спонукати Москву дозволити різним гуманітарним місіям сприяти обміну військовополоненими та звільненню політичних в'язнів;

підтримувати проведення переговорів у будь-якому форматі за умов України.

Росія як держава-терорист

Зазначимо, що в концепції ПАРЄ з антитерористичної боротьби зазначено, що Рада Європи допомагає розробляти та зміцнювати ключові правові стандарти для запобігання та припинення терористичних актів. Основним міжнародно-правовим інструментом Ради Європи у сфері боротьби з тероризмом є Варшавська конвенція про запобігання тероризму 2005 року.

Водночас Контртерористична стратегія Ради Європи на 2018–2022 роки приділяє велике значення правам людини та верховенству закону. У документі йдеться, що стратегія протидії тероризму переслідує три цілі: його запобігання кримінально-правовими та правоохоронними заходами, переслідування терористів у судовому порядку, та захист від тероризму всіх осіб, які перебувають на території держав-членів, гарантуючи безпеку населення і захист потенційних об'єктів від атак.

У контексті контртерористичної стратегії ПАРЄ дала оцінки діям Москви, згідно з якими агресія Російської Федерації проти України визначається як трагедія величезних масштабів.

"Це найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни. Завдяки своїм глобальним наслідкам для військової, енергетичної і продовольчої безпеки вона становить серйозну загрозу міжнародному миру та глобальному управлінню", — йдеться у дев'ятому пункті резолюції.

Експерти зазначають, що термін "держава-терорист" має скоріше політичне, а не юридичне значення із чітко зазначеними санкціями. Відповідно до законодавства США, у разі визнання такого статусу ключовим обмеженням цих країн є заборона експорту товарів подвійного призначення. Причому санкції стосуються тих країн, які мають торговельні відносини з державами-спонсорами тероризму. По суті, цей статус робить країну практично ізгоєм на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. За словами радника Конгресу США Пола Массаро, у верхню палату парламенту внесли два законопроєкти, від демократів і республіканців. Крім того, було внесено законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

Президент США Джо Байден не підтримав ідею про визнання РФ країною, яка спонсорує тероризм. У Білому домі вважають, що таке визнання повністю позбавить можливості співпраці США та Росії у критичних сферах.