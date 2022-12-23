1 боеприпас за 4 дня: в РФ нарастили производство крылатых ракет Х-101, – аналитики

Автор Long War Journal установил, что означает серийный номер ракет и пришли к выводу, что РФ производит больше ракет, чем ожидалось ранее.

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В России хоть и заканчиваются ракеты, однако она изо всех сил пытается нарастить производство ракет Х-101. Вероятно, производство выше, чем оценивали аналитики. Об этом сообщает журнал Long War.

Западный экспортный контроль существенно ограничил возможности производства ракет в РФ. Вместе с тем, расследования журналистов говорит о росте закупок микросхем через третьи страны.

Для анализа производственных мощностей автор обращается к серийным номерам ракет. Каждая ракета Х-101 имеет уникальный 13-значный серийный номер. Первые три цифры "315" означают код конструкторского бюро "Радуга". Следующие три цифры означают версию ракеты — в основном это либо "648", либо "263". Все ракеты с номером "263", вероятнее всего, произведены после 2021 года. К такому предположению автор приход на основе следующих цифр серийного номера, означающие квартал и год производства. Последние символы обозначают партию и номер ракеты в ней.

[ + – ] Производственные мощности КБ, где собирают ракеты

В РФ используют ракеты фактически с производственной линии, что может говорить о сокращении запасов. Вместе с тем Кремлю, вероятно, удалось нарастить производство ракет. Первоначальные оценки в три ракеты в месяц оказались неверными. С 2018 года РФ производит как минимум одну Х-101 каждые четыре дня.

Украинская ПВО сбила ракету, у которой серийный номер удалось установить только частично. Исходя из имеющихся цифр (ХХХХХ82824ХХХ — известные символы серийника) автор предполагает, что Х-101 был произведен во втором квартале 2022 года из 7 партии. Номер ракеты был 20. Взяв за основу 20 как минимальную партию поставок, делается вывод, что РФ произвела не менее 402 ракет с 2018 года. Таким образом выходит, что за 1698 дней РФ произвела 402 ракеты — это 0,24 ракеты в день. То есть одно изделие собирают приблизительно за 4 суток.

Вместе с тем подчеркивается, что оценка может быть неточной из-за ограниченности данных.

Напомним, 12 декабря в ГУР заявили, что в РФ хватит ракет на 3-5 волн масштабных обстрелов Украины. По оценкам украинской разведки, РФ каждый месяц производит 40 ракет Х-101.

24 ноября в СМИ заявили, что в российской ракете Х-101 нашли американские детали компании Vicor.