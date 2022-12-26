Мечтают выйти на 20 "Калибров" в месяц: Буданов о производстве ракет в РФ

По словам начальника ГУР, в РФ почти не изготавливают "Искандеры". При массированных ударах применяются различные крылатые ракеты, которые также нужно производить "на ходу".

Related video

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Liga.net" рассказал, сколько ракет в месяц производят в РФ.

Журналисты, ссылаясь на сообщение военкора Андрея Цаплиенко, спросили у Буданова, могут ли оккупанты перенастроить производство новых ракет. Цаплиенко со ссылкой на "разведку" писал, что РФ якобы пытается нарастить годовое производство крылатых ракет Х-101 в девять раз с 59 до 467. На это глава военной разведки заявил, что в РФ мечтают выйти на производство 20 ракет морского базирования "Калибр".

"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить один залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика — считайте. "Искандеры" почти не производятся", — заявил Буданов.

Также он добавил, что сообщения о том, что в РФ "завершают" разработку ядерной ракеты "Сармат" идут уже несколько лет. Владимир Путин уже не первый раз заявляет о "радиоактивном пепле".

Напомним, по данным журнала Long War, РФ удалось нарастить производство ракет Х-101. Проанализировав серийные номера сбитых ракет, аналитик пришел к выводу, что сейчас одну ракету делают примерно за 4 дня.

12 декабря в ГУР заявили, что в РФ хватит ракет на 3-5 волн масштабных обстрелов Украины. По оценкам украинской разведки, РФ каждый месяц производит 40 ракет Х-101.