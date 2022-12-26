"Имеет мощный потенциал": РФ продолжает производить крылатые ракеты, — Воздушные силы

Спикер ведомства Юрий Игнат отметил, что темпы выпуска ракет не такие высокие. Вероятно, возможности наносить регулярные ракетные удары по Украине будут ограничены.

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Россия продолжает производить крылатые ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101. Однако темпы выпуска не такие высокие, чтобы часто наносить массированные удары по территории Украины. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, производство ракет не совпадает с тем количеством, которое РФ использует для обстрелов нашей страны. Вероятно, возможности России наносить регулярные ракетные удары по Украине будут ограничены.

"Именно поэтому и тает цифра возможного количества ракетных обстрелов. Сначала говорили, 4-5, 3-4, теперь говорят уже на 2-3 (массированные ракетные атаки — ред.) осталось, если подходить к этим данным с математической точки зрения", — сказал Игнат.

Спикер командования отметил, что стоит обратить внимание на эту информацию, однако расслабляться не нужно. Он добавил, что у РФ все еще остается мощные потенциал и боевая авиация.

"Будем защищать государство и демилитаризовать российскую технику и оккупантов", — заявил представитель Воздушных сил.

Напомним, 26 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас в РФ мечтают выйти на производство 20 ракет морского базирования "Калибр". По его словам, россияне почти не изготавливают "Искандеры". При массированных ударах применяются различные крылатые ракеты, которые также нужно производить "на ходу".

23 декабря журнал Long War писал, что России удалось нарастить производство крылатых ракет Х-101.