До чогось готуються: у ЗСУ розповіли про кораблі з "Калібрами" у Чорному морі

У ЗСУ попередили про можливий масований ракетний удар з боку РФ. Наразі все вказує на те, що росіяни готуються до повторення подій 5 грудня, коли по містах України випустили десятки ракет.

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Загальний залп ракетоносіїв у Чорному морі складає 16 ракет типу "Калібр". Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що вони до чогось готуються. Зараз вони маневрують. Вже один із ракетоносіїв зайшов у пункт базування. На цей час у морі один надводний, два підводні ракетоносії. Загалом залп складає 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання. Потрібно пам'ятати, що повернути той ракетоносій на бойове чергування нескладно — це кілька годин", — розповіла Гуменюк.

За словами спікерки Командування, зараз підготовка схожа на ту, яка передувала масованому ракетному обстрілу України 5 грудня.

"Пам'ятаємо про те, що вони мають потяг до повторення більш-менш значущих для них операцій. Тому якщо згадати про 5 грудня, як вони готувалися до масованого ракетного удару, коли виводили ракетоносії в море і піднімали стратегічну і тактичну авіацію, в принципі, все дуже схоже. Ми готові до цього, усвідомлюємо, що такий удар можливий", — додала Гуменюк.

Зокрема речниця Командування зазначила, що події нагадують зокрема "хлопок" на російській авіабазі в Енгельсі, де в ніч з 25 на 26 грудня пролунали вибухи. У РФ заявляють, що збито безпілотник, наслідком стала загибель трьох людей та поранення чотирьох.

"Може бути певне повторення цієї ситуації, після чого вони завдавали масованого ракетного удару. Слід бути готовими до цього, враховувати це у своїх планах і не забувати переходити в укриття", — заявила Гуменюк.

Водночас Гуменюк зазначила, що не можна забувати і про те, що росіяни можуть завдавати точкових ударів.

Нагадаємо, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, росіяни хочуть вийти на виробництво 20 на місяць ракет "Калібр" морського базування. У Росії майже не виготовляють "Іскандери". Під час масованих ударів застосовуються різні крилаті ракети, які також потрібно виготовляти "на ходу".

Раніше Фокус писав про те, що 12 грудня у ГУР заявили, що у РФ вистачить ракет на 3-5 хвиль масштабних обстрілів України. За оцінками української розвідки, РФ щомісяця виготовляє 40 ракет Х-101.