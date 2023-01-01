"Уничтожили пару ЗРК": Буданов раскрыл подробности взрывов на базе в Энгельсе (видео)

По словам начальника ГУР Минобороны, одновременно с атакой по украинской территории, в РФ были уничтожены вражеские цели.

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Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Факты ICTV", что произошло на российской авиабазе в Энгельсе.

На вопрос журналиста о том, что произошло на территории РФ в день массированного обстрела Украины 29 декабря Буданов ответил, что там случилась "бавовна". Параллельно с ракетами на украинской территории, в РФ тоже были взрывы, в результате которых было уничтожено несколько зенитно-ракетных комплексов.

"Во время ракетной атаке по нам была, как говорится, "бавовна". Было уничтожено несколько зенитно-ракетных комплексов, топливных хранилищ. Все идет синхронно", — поведал Буданов.

При этом он отметил, что у РФ появляется новая проблема со стратегической авиацией — израсходование ресурса двигателей. У оккупантов находится в строю около 60% всего авиапарка Ту-160 и Ту-95. Поэтому очень важно их держать в строю. Со взрывами на авиабазе часть самолетов перевели на Дальний Восток. Из-за этого их приходится преодолевать тысячи километров.

Напомним, 30 декабря в СМИ показали спутниковые снимки с авиабазы в Энгельсе. На заснеженном аэродроме видимых повреждений после атак нет.

26 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что пожары и взрывы на территории РФ будут происходить в больших количествах в ответ на агрессию.