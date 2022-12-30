В РФ готовятся к новой волне мобилизации: Буданов назвал дату

По словам главы ГУР Минобороны, вторую волну мобилизации оккупанты могут начать как 5, так и 9 января.

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Минобороны России планирует начать новую волну мобилизации уже с 5 января 2023 года, так как армия серьезно нуждается в пополнении личного состава. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью BBC.

"В планах стоит это число. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом", — сказал Буданов.

По его словам, начало новой волны мобилизации связано со значительными потерями на фронте и нехваткой живой силы у врага.

Буданов также уточнил, что у Минобороны РФ есть большие проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений, так и с созданием новых.

"Объявят ли они об этом именно 5 или 9 января – в принципе, это ничего не изменит. Им придется приступать к новой волне мобилизации", — резюмировал Буданов.

Напомним, в РФ хотят создать полевые гаупвахты для мобилизованных. Проект президентского указа предусматривает содержание под стражей (в том числе, и в землянках) за самовольное оставление позиций на поле боя.

Кроме того в декабре 2022 года стало известно, что пропагандистам из РФ запретили говорить о второй волне мобилизации. Журналисты сообщают, что из администрации Путина поступило негласное распоряжение не распространять заявления о мобилизации, даже если они прозвучали в Госдуме или в Совете Федерации.