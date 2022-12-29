Легализируют "подвалы": в РФ хотят создать полевые гаупвахты для мобилизованных

Проект президентского указа предусматривает содержание под стражей (в том числе, и в землянках) за самовольное оставление позиций на поле боя.

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В Вооруженных Силах РФ могут начать создавать полевые гаупвахты для солдат. Это следует из проекта указа российского президента Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Гаупвахта может грозить военнослужащему за разные нарушения. В том числе, и за самовольное оставление позиций на поле боя.

Места содержания провинившихся военнослужащих документ разрешает оборудовать в объектах гражданской инфраструктуры, в привозных контейнерах, землянках или фургонах. Рядом с ними требуется выставлять охрану из сотрудников военной полиции.

Однако этими требованиями можно пренебречь, если речь идет о "сохранении жизни военнослужащих".

В СМИ уже появилась информация о том, что этот проект президентского указа де-факто легализует секретные тюрьмы, или, как их называют, "подвалы", в которых держат мобилизованных россиян, не желающих воевать в Украине.

Напомним, в декабре военный суд в РФ приговорил к 5 годам солдата-контрактника за уклонение от мобилизации. В августе россиянин самовольно покинул свою воинскую часть в Челябинске. После объявления мобилизации он не стал возвращаться на службу.

А в начале декабря росСМИ написали о бунте призывников в Казани. Как стало известно из соцсетей, мобилизованные были недовольны условиями быта. В частности, тем, что командование не дает им видеться с близкими.