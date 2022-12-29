Легалізують "підвали": у РФ хочуть створити польові гаупвахти для мобілізованих

Проєкт президентського указу передбачає утримання під вартою (у тому числі й у землянках) за самовільне залишення позицій на полі бою.

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У Збройних силах РФ можуть почати створювати польові гаупвахти для солдатів. Це випливає із проєкту указу російського президента Володимира Путіна, опублікованого на офіційному порталі правової інформації.

Гаупвахта може загрожувати військовослужбовцеві через різні порушення. У тому числі й за самовільне залишення позицій на полі бою.

Місця утримання військовослужбовців, що провинилися, документ дозволяє обладнати в об'єктах цивільної інфраструктури, у привізних контейнерах, землянках або фургонах. Поруч із ними потрібно виставляти охорону зі співробітників військової поліції.

Однак цих вимог можна знехтувати, якщо йдеться про "збереження життя військовослужбовців".

У ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що цей проєкт президентського указу де-факто легалізує секретні в'язниці, або, як їх називають, "підвали", в яких тримають мобілізованих росіян, які не бажають воювати в Україні.

Нагадаємо, у грудні військовий суд у РФ засудив до 5 років солдата-контрактника за ухилення від мобілізації. У серпні росіянин самовільно залишив свою військову частину у Челябінську. Після оголошення мобілізації він не повертався на службу.

А на початку грудня росЗМІ написали про бунт призовників у Казані. Як стало відомо із соцмереж, мобілізовані були незадоволені умовами побуту. Зокрема тим, що командування не дає їм бачитися з близькими.